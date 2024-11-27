Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа прокомментировал снятие с финала Гран-при ISU из-за травмы лодыжки.

«Всем привет. Мне грустно говорить, что я не смогу выступить на финале Гран-при в Гренобле. Я получил травму во время произвольной программы на Cup of China, и после консультации с врачами моей командой и мной было решено, что мне лучше отказаться от участия, чтобы я мог полностью восстановиться. Это, конечно, не то, на что я надеялся в течение сезона, но я хочу быть уверенным, что восстановлюсь и смогу полностью вернуться без ограничений или боли. Буду болеть за других участников, моих друзей и благодарю вас всех за вашу поддержку. Это значит для меня больше, чем вы думаете, особенно в такие трудные времена, как сейчас. Берегите себя и спасибо», — написал Сяо Хим Фа на личной странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что француза заменит казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова.