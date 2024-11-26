Участники Лиги чемпионов по фигурному катанию примут участие в челлендже по прыжкам

Проект «Лига чемпионов фигурного катания» объявил о проведении специального челленджа для участников. Капитаны команд должны будут представить специальные видеовизитки, которые оценят болельщики и судьи — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова. Баллы за оценку распределятся между зрителями и жюри пополам.

Кроме того, фигуристам-участникам проекта в качестве одного заданий предлагается исполнить наиболее дорогой каскад (или комбинацию) из любого количества прыжков, а также максимальное по продолжительности вращение. Оценивать исполнение элементов будут почётный президент ISU Александр Лакерник и тренер, технический контролёр Александр Кузнецов.

Первый челлендж пройдёт с 26 ноября по 5 декабря, победитель будет объявлен 12 декабря. Проект «Лига чемпионов фигурного катания» стартовал в сезоне-2024/2025. В нём принимают участие 78 сильнейших фигуристов страны в одиночном и парном катании, а также в танцах на льду, которых поделили на шесть команд. В течение сезона участники набирают очки за участие в соревнованиях, челленджах и вызовах. Общий призовой фонд турнира: 20 млн рублей.

На текущий момент первое место занимает команда «Тихоокеанские сивучи», которая набрала 177 баллов, следом за ней идут «Дальневосточные леопарды» и «Байкальские нерпы».