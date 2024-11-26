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Александр Галлямов стал капитаном «Сивучей» в Лиге чемпионов по фигурному катанию

Александр Галлямов стал капитаном «Сивучей» в Лиге чемпионов по фигурному катанию
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Чемпион мира, Европы и России Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, стал капитаном «Тихоокеанских тивучей» в Лиге чемпионов по фигурному катанию.

«Спасибо за поддержку. Это большая честь для меня. Буду соответствовать», — отреагировал Галлямов на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что ранее фигурист Роман Савосин, который и предложил формат «Лиги чемпионов» Федерации фигурного катания России, был выбран капитаном «Дальневосточных леопардов».

Ранее проект «Лиги чемпионов фигурного катания» объявил о проведении специального челленджа для участников. Капитаны команд должны будут представить специальные видеовизитки, которые оценят болельщики и судьи — олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова.

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