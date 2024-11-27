Щербакова и Трусова будут курировать команды на Кубке Первого канала среди юниоров

Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова будут работать с командами на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщается на сайте Первого канала. Турнир пройдёт 7 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве.

Ранее были объявлены составы команд:

За первую команду выступят Никита Сарновский, Арсений Федотов, Эдуард Карартынян, Елена Костылева, Елизавета Андреева, Алёна Принёва, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Зоя Ковязина/Артемий Мохов, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Арина Горшенина/Илья Макаров.

Вторую команду представят Лев Лазарев, Николай Колесников, Вадим Воронов, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Маргарита Базылюк, Таисия Щербинина/Артём Петров, Анастасия Чернышова/Владислав Вильчик, София Диана Касинс/Александр Брегей, Елизавета Малеина/Матвей Самохин, Мария Фефелова/Артём Валов.

Цвета команд станут известны после жеребьёвки.