Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU. Его заменит ученик Алексея Урманова

Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU из-за травмы лодыжки. Его заменит казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова.

Таким образом, список финалистов Гран-при ISU в мужском одиночном катании выглядит следующим образом:

Даниэль Грассль (Италия).

Кевин Аймоз (Франция).

Сун Сато (Япония).

Юма Кагияма (Япония).

Илья Малинин (США).

Михаил Шайдоров (Казахстан).

Вторым запасным является представитель США Эндрю Торгашев.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу в турнире одержал американец Илья Малинин.