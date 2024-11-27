Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU. Его заменит ученик Алексея Урманова
Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU из-за травмы лодыжки. Его заменит казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова.
Таким образом, список финалистов Гран-при ISU в мужском одиночном катании выглядит следующим образом:
- Даниэль Грассль (Италия).
- Кевин Аймоз (Франция).
- Сун Сато (Япония).
- Юма Кагияма (Япония).
- Илья Малинин (США).
- Михаил Шайдоров (Казахстан).
Вторым запасным является представитель США Эндрю Торгашев.
Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу в турнире одержал американец Илья Малинин.
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