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Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU. Его заменит ученик Алексея Урманова

Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU. Его заменит ученик Алексея Урманова
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Двукратный чемпион Европы и призёр чемпионата мира француз Адам Сяо Хим Фа снялся с финала Гран-при ISU из-за травмы лодыжки. Его заменит казахстанский фигурист Михаил Шайдоров, который занимается у олимпийского чемпиона российского тренера Алексея Урманова.

Таким образом, список финалистов Гран-при ISU в мужском одиночном катании выглядит следующим образом:

  • Даниэль Грассль (Италия).
  • Кевин Аймоз (Франция).
  • Сун Сато (Япония).
  • Юма Кагияма (Япония).
  • Илья Малинин (США).
  • Михаил Шайдоров (Казахстан).

Вторым запасным является представитель США Эндрю Торгашев.

Финал Гран-при ISU сезона-2024/2025 пройдёт во французском Гренобле с 5 по 8 декабря. В прошлом году победу в турнире одержал американец Илья Малинин.

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