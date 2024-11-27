Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва — об элементах ультра-си: мечтаю выучить четверной лутц и тройной аксель

Горбачёва — об элементах ультра-си: мечтаю выучить четверной лутц и тройной аксель
Комментарии

Фигуристка Алина Горбачёва высказалась об элементах ультра-си, которые она мечтает исполнять в будущем. Отметим, что спортсменка уже владеет четверным сальховом, который она успешно показала в рамках произвольной программы на последнем этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Два сальхова будем накатывать уже к чемпионату России. В конце позапрошлого сезона я активно учила четверные лутц и риттбергер, лутц у меня очень неплохо получался. Хотела бы попробовать его ещё, но не перед соревнованиями, потому что это всё-таки довольно травмоопасное занятие. Однако выучить четверной лутц и тройной аксель – моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и её», — приводит слова Горбачёвой Sport24.

Материалы по теме
Эксклюзив
Боброва — о Горбачёвой: над коленом можно поработать. Жирное колено нужно
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android