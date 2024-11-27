Горбачёва — об элементах ультра-си: мечтаю выучить четверной лутц и тройной аксель

Фигуристка Алина Горбачёва высказалась об элементах ультра-си, которые она мечтает исполнять в будущем. Отметим, что спортсменка уже владеет четверным сальховом, который она успешно показала в рамках произвольной программы на последнем этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Два сальхова будем накатывать уже к чемпионату России. В конце позапрошлого сезона я активно учила четверные лутц и риттбергер, лутц у меня очень неплохо получался. Хотела бы попробовать его ещё, но не перед соревнованиями, потому что это всё-таки довольно травмоопасное занятие. Однако выучить четверной лутц и тройной аксель – моя мечта. Хочу вставить триксель в короткую программу и выигрывать и её», — приводит слова Горбачёвой Sport24.