Горбачёва — о возможной Олимпиаде: как и Петросян, я готова «корячиться»

Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва высказалась о возможном допуске российских спортсменок до участия в будущих зимних Олимпийских играх в Милане. По её словам, она верит в этот исход, но, с другой стороны, готова продолжать работать и ждать своего шанса дальше, если этого не случится в 2026 году.

«Скорее всего, буду поступать в университет не в этот год, так как следующий — олимпийский. Я надеюсь, что всё-таки какой-то шанс на Олимпиаду прорваться присутствует? Конечно, надеюсь. Мне кажется, до конца все спортсмены будут не терять надежды. Но как будет, так будет. Будем стараться, работать, чтобы в любой момент поехать и там выиграть. Я видела интервью, где Аделия Петросян сказала, что, скорее всего, придется ещё «покорячиться». Я тоже готова «корячиться». Я всё переосмыслила и понимаю, что фигурное катание — это моя жизнь. Я хочу заниматься, пока будет позволять здоровье, потому что мне это нравится, это приносит мне удовольствие», — приводит слова Горбачёвой Sport24.