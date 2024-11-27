Горбачёва: с родителями связь поддерживаем, но хочу продолжать жить со своим тренером

Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва высказалась о переменах в отношениях с родителями. При этом спортсменка отметила, что продолжает жить со своим тренером Софьей Федченко.

«Сейчас также живу с Софьей Анатольевной. Переезд? Пока не знаю, не думала над этим. Живу здесь и сейчас. Мне комфортно, пока что хочу жить с Софьей Анатольевной. Да, с родителями связь поддерживаем. Наверное, с мамой даже стало чуть попроще. Она родила братика моего в мае, как-то немножко поменялась. Мы в целом стали спокойнее общаться, обиды у меня нет давно, поэтому отношения стали, наверное, помягче. Не так часто вижу брата, но как вижу, удивляюсь, что он так быстро растёт! Зовут Ярослав», — приводит слова Горбачёвой Sport24.