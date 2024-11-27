Тарасова — о Трусовой и Щербаковой на КПК: очень ответственно для таких молодых девочек

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова будут работать с командами на Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Вот как Аня и Саша начнут работать на этом турнире, тогда все и увидят, готовы они или нет. Прекрасно, что они будут помогать нашим юниорам! А мы все вместе будем следить за этим. Пока ничего не прошло, и сказать ничего нельзя. Но, надеюсь, у Трусовой и Щербаковой всё получится. Работать таким молодым девочкам с детьми — очень ответственная работа. Они грамотные девочки, и у них всё получится!» — приводит слова Тарасовой Sport24.

Отметим, что ранее уже были объявлены составы команд на КПК среди юниоров. При этом цвета команд станут известны после жеребьёвки.