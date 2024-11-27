Экс-россиянка Куракова: люди в России всё время желают смерти. Я мечтаю остаться в Польше

Бывшая российская фигуристка Екатерина Куракова, представляющая Польшу, рассказала о реакции на свои выступления российских болельщиков. По словам спортсменки, люди в России желают ей смерти и пишут оскорбительные комментарии. Она давно живёт в Польше, мечтает перевезти туда своих родителей и остаться там навсегда.

«Я люблю Польшу, я люблю людей, которые здесь живут. Я мечтаю остаться здесь навсегда, потому что мне здесь очень комфортно. Не знаю, поймёт ли кто-то, но, когда ты приземляешься в аэропорту, ты чувствуешь определённый запах с того момента, как выходишь из самолёта. У каждой страны он свой. Я в Варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена вдыхаю воздух носом и понимаю, что я дома. Польша пахнет счастьем, надеждой, домом.

Я бы с удовольствием перевезла семью из России сюда. У мамы польский паспорт, и она может приезжать ко мне без проблем. К сожалению, у папы его нет. Когда они ещё могли свободно перемещаться по миру и навещать меня, я была счастлива, что они были рядом со мной.

К сожалению, люди в России недовольны. Мне всё время желают смерти, после моих выступлений появляются оскорбительные комментарии. В этом сезоне этого стало намного больше, возможно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но есть вещи, которые действительно ранят. Я прочитала комментарий «Ты позор Польши». Это действительно ранило меня, потому что никто не может себе представить, насколько я благодарна за то, что представляю эту страну и могу называть себя полькой. Если кто-то считает это позором, пусть так и будет. Я знаю, что сделаю всё, чтобы Польша гордилась мной. Я хочу вернуть то, что я получила», — приводит слова Кураковой газета Przeglad Sportowy.

Отметим, что в прошлом сезоне Куракова заняла 25-е место в короткой программе на чемпионате Европы, после чего рассматривала вариант ухода из спорта.