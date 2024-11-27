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Гуменник — об усложнении: прыгая несколько лет назад так, как сейчас, я бы выигрывал

Гуменник — об усложнении: прыгая несколько лет назад так, как сейчас, я бы выигрывал
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Российский фигурист, призёр чемпионатов России по фигурному катанию Пётр Гуменник высказался о высокой конкуренции в мужском одиночном катании. По словам спортсмена, ему необходимо усложняться, чтобы выигрывать нынешние соревнования.

«Иногда задумываюсь, что, если бы несколько лет назад прыгал так, как прыгаю сейчас, этого с запасом хватало бы, чтобы у всех выигрывать. Сейчас же много кто прыгает четверные лутц, флип, вставляет в произвольную по четыре-пять четверных. Но как раз это служит дополнительной мотивацией», — приводит слова Гуменника «RT на русском».

Напомним, на пятом этапе Гран-при России Гуменник упал с четверного прыжка в короткой программе, из-за чего потерял шансы на попадание на итоговый пьедестал. В произвольной фигурист также упал с двух прыжков, заняв итоговое шестое место.

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