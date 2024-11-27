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Тарасова отреагировала на резкие слова Вяльбе в адрес Исинбаевой

Тарасова отреагировала на резкие слова Вяльбе в адрес Исинбаевой
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе в адрес олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. Вяльбе назвала спортсменку «предателем Родины».

«Я очень хорошо отношусь к Исинбаевой. Она прославила нашу родину. Кто её называет предателем? Никогда не слышала. Вяльбе? Не понимаю, что такого сделала Исинбаева. Что такого, что она живёт в Испании? Разве русский человек не может там жить? Исинбаева не отказывалась от России. Не понимаю, почему наш человек не может жить там, где ему сегодня хорошо. У нас в стране нет таких правил. Исинбаева — русский человек, выдающаяся спортсменка, которая прославила нашу родину. Считаю, мы не можем ей предъявлять никаких претензий», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В 2023 году двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева переехала в Испанию. Она назвала номинальным имеющееся у неё воинское звание, за что была подвергнута критике со стороны российского спортивного сообщества.

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