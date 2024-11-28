Валиева выиграла премию «Блогема» в номинации «Спортивный блогер». Медведева — вторая

Российская фигуристка Камила Валиева стала обладательницей премии «Блогема» в номинации «Лучший спортивный блогер».

Фигуристка не смогла прийти на вручение премии, награду за неё получила её мама Алсу. Второе место в категории «Лучший спортивный блогер» заняла ещё одна фигуристка Евгения Медведева, третье – гимнаст Никита Нагорный. Также в номинации были представлены футбольный блогер Герман эль Классико и фитнес-тренер Владимир Олефиренко.

В шорт-лист премии «Блогема» Валиева вошла благодаря народному голосованию, которое проводилось с 4 по 22 октября. Затем свои голоса отдали члены экспертного жюри.

Ранее стало известно, что Камила Валиева второй год подряд станет ведущей большого концерта «Новая песня года» в Москве.