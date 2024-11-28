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«Травма была серьёзной». Чикмарёва и Янченков могут пропустить ЧР-2025 в Омске

«Травма была серьёзной». Чикмарёва и Янченков могут пропустить ЧР-2025 в Омске
Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков
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Российские фигуристы, бронзовые призёры чемпионата России в парном катании Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с большой долей вероятности пропустят чемпионат России — 2025 в Омске.

«Катя с Матвеем вышли на лёд, тренируются, потихоньку набирают форму, начали делать двойные выбросы. Катя восстановила тройные прыжки, но мы не форсируем, потому что травма была серьёзной. Чемпионат России [с вероятностью] 95% пропустим, не знаю, что должно произойти, чтобы мы успели, но пока не даём окончательного ответа», – цитирует тренера пары Павла Слюсаренко ТАСС.

Напомним, перед контрольными прокатами в Санкт-Петербурге Екатерина Чикмарёва получила травму ноги на тренировке. Паре пришлось пропустить прокаты, а затем серию Гран-при России, поскольку партнёрша восстанавливалась. Чемпионат России по фигурному катанию в Омске пройдёт с 19 по 22 декабря.

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