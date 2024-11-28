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Фигуристка Лопарева рассказала, что убрала фразу про русских из танца по желанию судей

Фигуристка Лопарева рассказала, что убрала фразу про русских из танца по желанию судей
Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо
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Бывшая российская фигуристка Евгения Лопарева, выступающая в танцах на льду за Францию с Жоффре Бриссо, объяснила, почему из их ритм-танца на турнире Warsaw Cup исчезла фраза «Oh, those russians» («Ох уж эти русские»).

«Этот сезон выдался для нас довольно напряжённым, мы буквально переезжаем с одного старта на другой. Сразу после этапа Гран-при во Франции поехали в Бордо, чтобы потренироваться с нашим французским тренером Роксаной Пететин. Оттуда отправились в Таллин и Варшаву для участия в двух подряд турнирах серии «челленджер».

После победы на Tallinn Trophy Роксана поделилась с нами, что некоторые судьи в частных беседах уже не раз намекали ей, чтобы мы рассмотрели другую финальную фразу, звучащую в нашем ритм-танце. Мы подумали, что раз начались такие разговоры, то, может, действительно стоит поэкспериментировать с концовкой.

Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути из Таллина в Варшаву. Мы даже не успели это обсудить с монреальской академией. Мы попробовали другую концовку музыки и поняли, что это нарушает первоначальную концепцию танца и ту идею, которую мы закладывали в программу», – рассказала Лопарева.

Напомним, в этом сезоне ритм-танец Лопаревой и Бриссо поставлен под песню Boney M – «Rasputin».

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