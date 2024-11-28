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«На высокое место его бы не поставили». Алёна Леонова — о Владиславе Дикиджи

«На высокое место его бы не поставили». Алёна Леонова — о Владиславе Дикиджи
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Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова высказалась о катании Владислава Дикиджи и заявила, что на международных соревнованиях фигуриста не ставили бы на высокие места.

— Владислав молодец, держит планку. Бывает, что у фигуриста после блестящего сезона отчего-то случается спад. Причём сам спортсмен порой не понимает почему. Возможно, происходит выгорание. Дикиджи же удаётся расти как спортсмену в плане второй оценки. Его четверные прыжки — запредельный уровень, подвластный сейчас, по-моему, только Илье Малинину. Да сам тот факт, что по технической составляющей мы сравниваем Дикиджи с Малининым, — это уже большой прорыв.

— Словом, на мировом уровне Владислав выглядел бы сейчас достойно?
— В плане прыжков. Но на высокое место его не поставили бы.

— Из-за нехватки артистизма?
— Проблема в рейтинге. Нужно сначала заработать авторитет у судей на разных международных соревнованиях. Важно, чтобы тебя узнавали, — приводит слова Леоновой сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

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