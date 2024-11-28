Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Леонова: на первое место чемпионата России будут претендовать только Петросян и Горбачёва

Леонова: на первое место чемпионата России будут претендовать только Петросян и Горбачёва
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова назвала двух главных претендентов на победу в женском одиночном катании на чемпионате России — 2025 в Омске.

«На чемпионате, чтобы замахнуться на золото, Горбачёва собирается сделать два четверных, а не один. Ей главное на них настроиться, а тройные она как семечки щёлкает. С моей точки зрения, на первое место в Омске будут претендовать только Петросян и Горбачёва. Потому что они владеют четверными. У Садковой они тоже есть, но она уступает конкуренткам в катании. Фролова стабильна, свою работу она делает прекрасно, но сложно бороться за самое высокое место без элементов ультра-си. Хотя никогда не знаешь, как выступят соперницы», — приводит слова Леоновой сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Материалы по теме
«На высокое место его бы не поставили». Алёна Леонова — о Владиславе Дикиджи
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android