Леонова: на первое место чемпионата России будут претендовать только Петросян и Горбачёва

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова назвала двух главных претендентов на победу в женском одиночном катании на чемпионате России — 2025 в Омске.

«На чемпионате, чтобы замахнуться на золото, Горбачёва собирается сделать два четверных, а не один. Ей главное на них настроиться, а тройные она как семечки щёлкает. С моей точки зрения, на первое место в Омске будут претендовать только Петросян и Горбачёва. Потому что они владеют четверными. У Садковой они тоже есть, но она уступает конкуренткам в катании. Фролова стабильна, свою работу она делает прекрасно, но сложно бороться за самое высокое место без элементов ультра-си. Хотя никогда не знаешь, как выступят соперницы», — приводит слова Леоновой сайт Олимпийского комитета России (ОКР).