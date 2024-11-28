Загитова и Туктамышева откроют сезон фигурного катания в Москве 1 декабря

1 декабря на 10 катках Москвы состоится открытие сезона фигурного катания. Хедлайнерами события станут известные фигуристы — Алексей Ягудин, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Анна Погорилая, и тренеры - Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Спортсмены проведут для посетителей мастер-классы, а также выступят с показательными номерами. Открытие нового сезона пройдёт при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Алина Загитова примет участие в открытии катка в «Лужниках». Утром посетителям будет доступно свободное катание. После церемонии открытия пройдут мастер-класс и показательное выступление. Елизавета Туктамышева выступит на открытии катка в Тёплом стане.