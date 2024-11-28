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Евгения Медведева показала результаты фотосессии в роскошном платье

Евгения Медведева показала результаты фотосессии в роскошном платье
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Серебряный призёр Олимпиады-2018 двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимки с новой фотосессии на своей странице в социальных сетях. На них Евгения позирует в красочном платье.

Фото: страница медведевой в социальных сетях

Фото: страница медведевой в социальных сетях

15 ноября в Москве прошло юбилейное шоу Евгении Медведевой, приуроченное к её 25-летию. На «ЦСКА Арене» выступили звёзды фигурного катания, включая двукратную чемпионку мира. Этери Тутберидзе была приглашена на мероприятие в качестве гостя, но не смогла присутствовать по личным причинам.

Также Медведева стала ведущей нового сезона проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где составила компанию Алексею Ягудину.

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