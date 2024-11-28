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Экс-россиянин Иван Десятов отстранён от соревнований под эгидой ISU из-за домогательств

Экс-россиянин Иван Десятов отстранён от соревнований под эгидой ISU из-за домогательств
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Американский фигурист Иван Десятов, ранее представлявший Россию, отстранён от всех соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается на сайте ISU.

Подробности дела не раскрываются, отстранение фигуриста действует с 18 октября. 23-летний Десятов выступает в танцах на льду в дуэте с американкой Изабеллой Флорес. Пара снялась с американского этапа Гран-при, который стартовал 18 октября. Изначально спортсмен выступал за Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Беларуси с Екатериной Андреевой.

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