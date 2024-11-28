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Кондратюк и Дикиджи выступят с показательными номерами на КПК среди юниоров

Кондратюк и Дикиджи выступят с показательными номерами на КПК среди юниоров
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Чемпион Европы Марк Кондратюк и вице-чемпион национального первенства Владислав Дикиджи выступят на Кубке Первого канала среди юниоров с показательными выступлениями, сообщается на сайте Первого канала. Турнир пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Свои номера также представят танцевальные пары, тренирующиеся у Анжелики Крыловой — Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Василиса Кагановская/Максим Некрасов. А также фигуристка группы Этери Тутберидзе Софья Акатьева.

Ранее было объявлено, что с командами будут работать фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова. Отметим, что за первую команду выступят Никита Сарновский, Арсений Федотов, Эдуард Карартынян, Елена Костылева, Алёна Принёва и другие. Вторую команду представят Лев Лазарев, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Маргарита Базылюк и другие.

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