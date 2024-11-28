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Фигуристка Медведева снялась в ролике московского «Динамо» в стиле мыльной оперы

Фигуристка Медведева снялась в ролике московского «Динамо» в стиле мыльной оперы
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Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева снялась в рекламном ролике московского «Динамо», в котором также приняли участие футболисты бело-голубых Артур Гомес и Бителло.

Ролик снят в духе мыльных опер 90-х и посвящён распродаже в клубном магазине «Динамо». По сюжету Артур приходит домой и застает свою возлюбленную Евгению с кучей бело-голубых вещей. Футболист начинает обвинять девушку в измене, в этот момент появляется Бителло. Евгения объясняет, что это Жоао помог достать все эти вещи, чтобы сделать Артуру сюрприз, ведь в магазине «Динамо» сейчас большие скидки.

Ролик был опубликован в телеграм-канале московского «Динамо» и приурочен к скидкам в чёрную пятницу.

В эти моменты идёт ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, где московское «Динамо» играет со столичным «Локомотивом». В первой игре «Локомотив» победил благодаря голам Сесара Монтеса и Сергея Пиняева — 2:1. В составе «Динамо» отличился Эль-Мехди Маухуб.

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