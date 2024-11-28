Мишина и Галлямов до чемпионата России выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга

Чемпионы мира, Европы и России Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в финале Кубка Санкт-Петербурга, который пройдёт 3 и 4 декабря в Академии фигурного катания.

Также в этом соревновании примут участие их одногруппники Ясмина Кадырова и Илья Миронов, а также представители одиночного катания — Артур Даниелян и Ксения Гущина.

Ранее Мишина и Галлямов обыграли своих главных конкурентов Бойкову/Козловского на пятом этапе Гран-при России — 2024/2025, который также проходил в Санкт-Петербурге. Спортсмены получили от судей 239,05 балла, что на 20 баллов больше, чем у их преследователей. В следующий раз эти пары сойдутся на чемпионате России, который пройдёт в конце декабря.