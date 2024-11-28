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Тарасова: Россию не любят. Валиеву наказали на всю жизнь, а Швёнтек – на месяц

Тарасова: Россию не любят. Валиеву наказали на всю жизнь, а Швёнтек – на месяц
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на дисквалификацию известной польской теннисистки Иги Швёнтек за применение триметазидина всего на один месяц. В январе 2024 года за то же самое найденное в организме вещество была наказана на четыре года и лишена всех наград российская фигуристка Камила Валиева.

«Валиеву наказали вообще на всю оставшуюся жизнь. У этих антидопинговых организаций нет никакой справедливости, их всех самих надо судить за такое неодинаковое отношение к спортсменам. Кому-то назначают дисквалификацию за это вещество всего на месяц, а другим – на четыре года. Не любят они нашу страну. Это несправедливое отношение к нам. Непонятно, как с такой несправедливостью бороться, но бороться надо. Надо писать, кричать, делать что угодно», – приводит слова Тарасовой Metaratings.ru.

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