Экс-врач Валиевой — о Швентек: современный спорт немыслим без триметазидина

Экс-врач сборной России Филипп Шветский отреагировал на дисквалификацию известной польской теннисистки Иги Швёнтек за применение триметазидина сроком всего на один месяц. В январе 2024 года за то же самое найденное в организме вещество была наказана на четыре года и лишена всех наград российская фигуристка Камила Валиева.

«2014 года микродозы метаболитов триметазидина странным образом путешествуют по разным видам спорта, наращивая своё присутствие от единичных случаев до группового приёма. Такое ощущение, что современный спорт немыслим без этой включённой в запрещённый список субстанции. Не думаю, что триметазидин стал рискованным мерчем среди профессиональных спортсменов. Может быть, дело в другом», — приводит слова Шветского «ВсеПроСпорт».