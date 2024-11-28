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Горбачёва: если вы думаете, что в сборной дают экипировку столько, сколько хочется, то нет

Горбачёва: если вы думаете, что в сборной дают экипировку столько, сколько хочется, то нет
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Победительница пятого этапа Гран-при России фигуристка Алина Горбачёва выложила объявление о продаже коньков и рассказала о проблемах выделения экипировки в том числе тем, кто находится в составе сборной России.

«Наверное всем интересно, как это происходит у сборников, поэтому немножко расскажу. Коньки нам выдают один раз в сезон – весной. Экипировку Forward – тоже один раз, обычно в конце лета перед сборами. Новые ботинки и лезвия мне купил тренер, потому что мы вместе решили поэкспериментировать с новой моделью. Многие говорили, что на них аксель легче прыгать. Мне не подошло. Аксель правда прыгать легче, но всё остальное делать было тяжелее, ещё и неудобно по высоте пятки. Но это лично мои ощущения! Если вы думаете, что сборникам дают коньки столько раз, сколько они хотят для экспериментов, то это не так. Новые могут дать, если старые сломались в сезоне», — написала Горбачёва на личной странице в социальных сетях.

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