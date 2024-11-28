Александра Трусова победила в номинации «Спортсмен года» на премии «Лидер эпохи» — 2024

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова) приняла участие в церемонии награждения победителей премии «Лидеры эпохи» — 2024, которая проходила в Москве. Трусова победила в номинации «Спортсмен года». Об этом сообщила официальная фан-группа спортсменки.

Трусову представили как «российскую фигуристку, серебряного призёра XXIV зимних Олимпийских игр, бронзового призёра чемпионата мира».

Мероприятие прошло под эгидой искусства, поэзии и культуры. На создание такой концепции организаторов вдохновило 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, которое отмечалось в этом году. На премии присутствовали гости, которые совершили большой вклад в культурное развитие страны и общества.

Отметим, что недавно стало известно об участии в Трусовой в Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве. Александра вместе со своей бывшей соперницей Анной Щербаковой будет работать с командами.