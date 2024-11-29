Юрист: у триметазидина Швёнтек нет никаких параллелей с делом Валиевой

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о дисквалификации известной польской теннисистки Иги Швёнтек за применение триметазидина сроком всего на один месяц. В январе 2024 года за то же самое найденное в организме вещество была наказана на четыре года российская фигуристка Камила Валиева.

«Никаких параллелей с делом Валиевой нет. Швёнтек удалось установить источник — это самое главное, чего не удалось в деле Камилы. Мы знаем, что версии защиты Валиевой не поверили, тут же наоборот. По-видимому, она смогла провести анализы препаратов, которые употребляла, и там действительно нашли следы загрязнения. Поэтому и наказание в таких ситуациях — от выговора до двух лет в зависимости от степени вины. В случае с мелатонином, как правило, дают не самые большие санкции», — приводит слова Анцелиович «ВсеПроСпорт».