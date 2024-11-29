Тарасова: сменившие гражданство не предатели. Не зарабатывают дома — едут в другую страну

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о спортсменах, сменивших спортивное гражданство. Она не согласна с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым, который ранее заявил, что понимает нейтральных атлетов, которые хотят принимать участие в соревнованиях, но осуждает тех, кто решился на смену паспорта.

«Я эти вопросы не решаю, потому что я тренер. Знаете, никого не осуждаю, поскольку у каждого своя жизнь, каждый думает по-своему, так, как его воспитывали. И он по-своему чувствует любовь по отношению к своей стране. Любит ли он её так, чтобы пожертвовать годом и выступлением? Каждый по-своему решает вопрос о смене спортивного гражданства. Есть люди, которые чувствуют, что у них есть возможность победить именно сейчас, а не на несколько лет вперёд. И вряд ли стоит их осуждать. Хотя я сама бы никогда не сменила гражданство!

Не согласна с тем, что спортсмены, сменившие спортивное гражданство, предатели! По всему миру люди ищут себе работу, правильно? Если я не могу сегодня заработать у себя в стране, то еду в другую страну. Потому что без работы — нет жизни. Поэтому никого бы не осуждала, но и понять мне это тяжело. Каждый случай индивидуален.

Люди могут работать хоть по всему миру! Что у нас — вдруг другие правила? Конечно, сейчас такое редкое и безобразное время — к нам относятся несправедливо! Конечно, это очень горько, что люди, которых мы воспитали и в кого вложили кучу средств и знаний, уезжают. И к этому можно относиться по-разному», — приводит слова Тарасовой Sport24.