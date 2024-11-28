Губерниев — о Швёнтек: мы до сих пор в лесу ищем дедушку Валиевой, надо с себя начинать

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о сравнении допинг-дел известной польской теннисистки Иги Швёнтек и российской фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, обе спортсменки были дисквалифицированы за применение триметазидина. Однако Швёнтек — сроком на один месяц, Валиева — на четыре года.

«Мы сейчас можем сколько угодно рассказывать о мировом закулисье, но у людей, значит, была правильная защита, не так ли? Они же как-то защищались, значит, их доводы были признаны убедительными. А мы сейчас в лесу ищем дедушку Валиевой, который после того раза заблудился, и до сих пор мы ему кричим: «Ау, дед, ты где?». А он нам не отвечает, не отзывается. И все те люди, которые дедушку видели, они тоже пропали. Поэтому начинать надо с себя, а не рассказывать, что все козлы и у нас двойные стандарты. Вот когда мы с себя будем начинать думать о своей стране, а не что у них, тогда у нас будет счастье», – приводит слова Губерниева «Советский спорт».