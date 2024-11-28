Появился список участников чемпионата России — 2025 в мужском одиночном катании
Стал известен состав участников в мужском одиночном катании на чемпионате России — 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.
Фото: ФФКР
- Владислав Дикиджи
- Марк Кондратюк
- Макар Игнатов
- Евгений Семененко
- Глеб Лутфуллин
- Роман Савосин
- Николай Угожаев
- Григорий Фёдоров
- Дмитрий Алиев
- Пётр Гуменник
- Андрей Мозалёв
- Матвей Ветлугин
- Иван Попов
- Даниил Постарнаков
- Егор Рухин
- Даниил Самсонов
- Михаил Терновский
- Артур Даниелян
В прошлом году победу на национальном первенстве одержал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. Второе место занял Владислав Дикиджи, для которого тот чемпионат России был первым. Третьим стал Пётр Гуменник, тренирующийся в группе Тамары Москвиной.
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