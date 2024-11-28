Появился список участников чемпионата России — 2025 в мужском одиночном катании

Стал известен состав участников в мужском одиночном катании на чемпионате России — 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

Фото: ФФКР

Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Макар Игнатов Евгений Семененко Глеб Лутфуллин Роман Савосин Николай Угожаев Григорий Фёдоров Дмитрий Алиев Пётр Гуменник Андрей Мозалёв Матвей Ветлугин Иван Попов Даниил Постарнаков Егор Рухин Даниил Самсонов Михаил Терновский Артур Даниелян

В прошлом году победу на национальном первенстве одержал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. Второе место занял Владислав Дикиджи, для которого тот чемпионат России был первым. Третьим стал Пётр Гуменник, тренирующийся в группе Тамары Москвиной.