Появился список участников чемпионата России 2025 в женском одиночном катании
Стал известен состав участников в женском одиночном катании на чемпионате России 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.
- Елизавета Куликова.
- Мария Агаева.
- Ксения Синицына.
- Софья Муравьёва.
- Софья Акатьева.
- Софья Важнова.
- Ксения Гущина.
- Дарья Садкова.
- Вероника Яметова.
- Алина Горбачёва.
- Анна Фролова.
- Аделия Петросян.
- Екатерина Анисимова
- Яна Битюшкова
- Камилла Нелюбова
- Дарья Третьякова
- Людмила Фурсова
- Софья Чаплыгина
Фото: ФФКР
В прошлом году победу на национальном первенстве одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьёва, тренирующаяся у Евгения Плющенко. Третьей стала Ксения Синицына, поднявшаяся на пьедестал почёта после дисквалификации Камилы Валиевой.
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