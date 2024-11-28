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Появился список участников чемпионата России 2025 в женском одиночном катании

Появился список участников чемпионата России 2025 в женском одиночном катании
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Стал известен состав участников в женском одиночном катании на чемпионате России 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

  1. Елизавета Куликова.
  2. Мария Агаева.
  3. Ксения Синицына.
  4. Софья Муравьёва.
  5. Софья Акатьева.
  6. Софья Важнова.
  7. Ксения Гущина.
  8. Дарья Садкова.
  9. Вероника Яметова.
  10. Алина Горбачёва.
  11. Анна Фролова.
  12. Аделия Петросян.
  13. Екатерина Анисимова
  14. Яна Битюшкова
  15. Камилла Нелюбова
  16. Дарья Третьякова
  17. Людмила Фурсова
  18. Софья Чаплыгина

Фото: ФФКР

В прошлом году победу на национальном первенстве одержала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян. Второе место заняла Софья Муравьёва, тренирующаяся у Евгения Плющенко. Третьей стала Ксения Синицына, поднявшаяся на пьедестал почёта после дисквалификации Камилы Валиевой.

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