Появился список участников чемпионата России — 2025 в танцах на льду
Стал известен состав участников в танцах на льду на чемпионате России —2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.
- Анна Щербакова/Егор Гончаров;
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
- Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
- Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
- Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
- Анна Коломенская/Артём Фролов;
- Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
- Софья Тютюнина/Матвей Грачёв;
- Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
- Ирина Хавронина/Девид Нарижный;
- Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
- Александра Степанова/Иван Букин.
Фото: ФФКР
В прошлом году победу на национальном первенстве одержали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли их одногруппники Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Третьими стали Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.
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