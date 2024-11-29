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Появился список участников чемпионата России — 2025 в танцах на льду

Появился список участников чемпионата России — 2025 в танцах на льду
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Стал известен состав участников в танцах на льду на чемпионате России —2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

  1. Анна Щербакова/Егор Гончаров;
  2. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
  3. Софья Шевченко/Андрей Ежлов;
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано;
  5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин;
  6. Екатерина Миронова/Евгений Устенко;
  7. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов;
  8. Анна Коломенская/Артём Фролов;
  9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин;
  10. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов;
  11. Софья Тютюнина/Матвей Грачёв;
  12. Елизавета Шичина/Павел Дрозд;
  13. Ирина Хавронина/Девид Нарижный;
  14. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин;
  15. Александра Степанова/Иван Букин.

Фото: ФФКР

В прошлом году победу на национальном первенстве одержали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли их одногруппники Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Третьими стали Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.

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