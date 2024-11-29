Появился список участников чемпионата России — 2025 в танцах на льду

Стал известен состав участников в танцах на льду на чемпионате России —2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

Анна Щербакова/Егор Гончаров; Елизавета Шичина/Павел Дрозд; Софья Шевченко/Андрей Ежлов; Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано; Софья Леонтьева/Даниил Горелкин; Екатерина Миронова/Евгений Устенко; Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов; Анна Коломенская/Артём Фролов; Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин; Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов; Софья Тютюнина/Матвей Грачёв; Елизавета Шичина/Павел Дрозд; Ирина Хавронина/Девид Нарижный; Елизавета Худайбердиева/Егор Базин; Александра Степанова/Иван Букин.

Фото: ФФКР

В прошлом году победу на национальном первенстве одержали Александра Степанова и Иван Букин. Второе место заняли их одногруппники Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Третьими стали Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный.