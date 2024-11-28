Появился список участников чемпионата России — 2025 в спортивных парах

Стал известен состав участников в парном катании на чемпионате России — 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

Фото: ФФКР

Анастасия Мишина/Александр Галлямов Александра Бойкова/Димитрий Козловский Елизавета Осокина/Артём Грицаенко Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев Ясмина Кадырова/Илья Миронов Алиса Блинникова/Алексей Карпов Дарья Андреева/Александр Акимов Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

В прошлом году победу на национальном первенстве одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которые не примут участия в чемпионате России — 2025 в нынешнем году из-за травмы партнёрши.