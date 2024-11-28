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Появился список участников чемпионата России — 2025 в спортивных парах

Появился список участников чемпионата России — 2025 в спортивных парах
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Стал известен состав участников в парном катании на чемпионате России — 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.

Фото: ФФКР

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов
  2. Александра Бойкова/Димитрий Козловский
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
  5. Ясмина Кадырова/Илья Миронов
  6. Алиса Блинникова/Алексей Карпов
  7. Дарья Андреева/Александр Акимов
  8. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук

В прошлом году победу на национальном первенстве одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которые не примут участия в чемпионате России — 2025 в нынешнем году из-за травмы партнёрши.

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