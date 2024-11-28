Появился список участников чемпионата России — 2025 в спортивных парах
Стал известен состав участников в парном катании на чемпионате России — 2025, который пройдёт с 18 по 23 декабря в Омске.
Фото: ФФКР
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов
- Александра Бойкова/Димитрий Козловский
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев
- Ясмина Кадырова/Илья Миронов
- Алиса Блинникова/Алексей Карпов
- Дарья Андреева/Александр Акимов
- Наталья Хабибуллина/Илья Княжук
В прошлом году победу на национальном первенстве одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Третьими стали Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, которые не примут участия в чемпионате России — 2025 в нынешнем году из-за травмы партнёрши.
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