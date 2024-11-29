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Глейхенгауз: я верю, что Валиева вернётся и добьётся результата. Очень жду этот момент

Глейхенгауз: я верю, что Валиева вернётся и добьётся результата. Очень жду этот момент
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о возможном возвращении в спорт российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Ее возвращение в спорт — оно прям как взрыв вселенной должно быть, этого ждёт огромное количество людей, это как будто правильная история. Как мы все верим в добро и зло, нам кажется, что Камила, которая вернётся в спорт и добьётся результата, — это как будто правильная сказка и так должно произойти, в это хочется верить.

Верю ли я? Пока да. Я представляю, как она начнёт полноценно тренироваться, набирать форму, вопрос здоровья, мотивации, в момент, когда пойдёт именно соревновательная подготовка с накатыванием программ, в данный момент я в это верю и очень жду», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Каток».

Напомним, Камила не принимает участия в соревнованиях после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал её на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отсчитывается с 25 декабря 2021 года.

С этой же даты аннулированы все результаты спортсменки на турнирах, включая Олимпийские игры в Пекине. Таким образом, фигуристка сможет вернуться на соревнования в конце 2025 года. Сейчас Камила выступает только в ледовых шоу.

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