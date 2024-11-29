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Глейхенгауз: Петросян в любом случае будет кататься до выхода на международные турниры

Глейхенгауз: Петросян в любом случае будет кататься до выхода на международные турниры
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Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, рассказал о цели чемпионки России Аделии Петросян продолжать кататься на внутренних турнирах, при этом не отказываясь от усложнений, четверных прыжков.

«Возьмём ту же Аделию Петросян, она бы сейчас могла бороться за тройку на чемпионатах Европы, мира и на Олимпиаде. Она бы этот путь прошла — три сезона взрослых, была бы Олимпиада, дальше непонятно — была бы мотивация продолжать или нет. Сейчас у неё этой возможности нет, её целью в любом случае будет кататься дальше до того, чтобы выйти на международную арену и выиграть эти соревнования.

Это сложно, но я не вижу ничего невозможного в этом. Понятное дело, физиология, изменение тела, падает скорость вращения, сложнее доехать программу, но это всё равно не про невозможность; невозможность — это когда просто нет мотивации, когда человек не хочет следить за собой, тренироваться столько, сколько тренировался; если позволяет здоровье, нет серьёзных травм, то всё остальное можно преодолевать», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Каток».

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