Глейхенгауз: возвращение Трусовой на соревнования хорошо для медийности фигурного катания

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, высказался о выступлении серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на контрольных прокатах начала сезона-2024/2025. Спортсменка приняла участие в обеих программах. В произвольной она даже зашла на четверной лутц, но упала с него.

«Саша Трусова захотела и поработала – чтобы привести себя в форму и проехать эти четыре минуты. Понятно, что в шоу все катают и на тренировках прыгают, но это всё равно абсолютно разный уровень.

Если бороться за топ-3, то нужно минимум сделать один четверной и при этом собрать всю программу, не потерять ни на вращениях, ни на дорожках. Насколько это конкурентоспособно – если Саша или ещё кто-то вернётся – будет видно только на самих соревнованиях. Здорово бы это было, если бы произошло? Для медийности и для самого вида – да, здорово.

Полные трибуны, мне кажется… Вот в Питере были почти полные трибуны и там была Саша. Я думаю, что благодаря тому, что она там была, были полные трибуны», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Каток».