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Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на всех российских стартах сезона-2024/2025

Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на всех российских стартах сезона-2024/2025
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Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил отсутствие заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на всех российских стартах сезона-2024/2025. Тутберидзе присутствовала только на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Где Тутберидзе? На катке на тренировках и на международных соревнованиях с Никой Эгадзе. Она будет на чемпионате России», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Каток».

Отметим, что Ника Эгадзе — грузинский фигурист, тренирующийся в России. Тутберидзе ездила с ним на два этапа Гран-при ISU. На каждом из них спортсмен занял четвёртое место. Из-за этого он не смог пройти на Финал Гран-при ISU, который пройдёт в начале декабря.

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