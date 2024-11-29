Глейхенгауз объяснил отсутствие Тутберидзе на всех российских стартах сезона-2024/2025

Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил отсутствие заслуженного тренера России Этери Тутберидзе на всех российских стартах сезона-2024/2025. Тутберидзе присутствовала только на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Где Тутберидзе? На катке на тренировках и на международных соревнованиях с Никой Эгадзе. Она будет на чемпионате России», — сказал Глейхенгауз в эфире шоу «Каток».

Отметим, что Ника Эгадзе — грузинский фигурист, тренирующийся в России. Тутберидзе ездила с ним на два этапа Гран-при ISU. На каждом из них спортсмен занял четвёртое место. Из-за этого он не смог пройти на Финал Гран-при ISU, который пройдёт в начале декабря.