«Вопрос психологии». Глейхенгауз — о неудачных выступлениях Акатьевой в сезоне-2024/2025

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, объяснил ошибки чемпионки России Софьи Акатьевой в сезоне-2024/2025. Напомним, прошлый год спортсменка почти полностью пропустила из-за травмы, успев выступить только на контрольных прокатах.

«По Соне Акатьевой ситуация чуть сложнее. Она пропустила из-за травмы целый сезон. Ей немножко сложно найти соревновательную уверенность. Она думает, что выходит — и всё как обычно, но что-то идёт не так: нервы, ноги не слушаются. После Петербурга мы обсуждали четверной тулуп, с которого она упала, — она его сделала за 30 секунд до того, как встать в начальную позу. На шестиминутной разминке она сделала его несколько раз, потом, пока выставляли оценки, прыгнула. А после она встала, поехала, и вообще непохожая попытка была. Недокрут, падение, ноги вообще не те. И это вопрос уже только психологии.

Понятное дело, что сейчас она ещё не звенит, это не суперформа. У неё переходный возраст, тяжело, перестраивается организм. Делаем прокаты — ей тяжело доехать свежей, ноги садятся. На это накладывается пропуск, излишние нервы. Потому происходят такие прокаты, как в Санкт-Петербурге», – сказал Глейхенгауз в шоу «Каток».

На последнем этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге Акатьева не смогла попасть на пьедестал почёта, хотя занимала первое место после короткой программы.