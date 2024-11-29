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Журова: Валиеву наказали, будто она публично принимала стероиды, а другим всё сошло с рук

Журова: Валиеву наказали, будто она публично принимала стероиды, а другим всё сошло с рук
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Депутат Госдумы РФ олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о недавнем скандале, связанном с дисквалификацией известной польской теннисистки Иги Швёнтек за применение триметазидина сроком всего на один месяц. В январе 2024 года за то же самое найденное в организме вещество была наказана на четыре года российская фигуристка Камила Валиева.

«Не только польская спортсменка Швёнтек, но и другие атлеты получали минимальные сроки за аналогичные нарушения. Им никогда не давали четыре года, всегда это были очень короткие сроки. Поэтому в случае с Камилой всё было сделано специально. Она могла бы вернуться через полгода или несколько месяцев, чтобы выступать, как и другие спортсмены после минимальной дозы. Но Камилу наказали, как будто она принимала анаболические стероиды в юном возрасте, причём ещё публично сделала это, на глазах у всех. Как будто взяла и проглотила их перед всеми — вот так это выглядело», — приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт».

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