Источник: Алина Загитова около 200 раз нарушила ПДД в 2024 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила Правила дорожного движения 197 раз. Об этом сообщает «Постньюс».
Загитова владеет двумя автомобилями. По информации источника, на Porsche Macan 2020 года выпуска с января по ноябрь 2024 года числится 175 штрафов, за рулём BMW X6 30d 2018-го за этот период она нарушила правила 22 раза. Все штрафы фигуристка уже оплатила.
Всего с марта 2019-го по ноябрь 2024-го на обоих транспортных средствах зарегистрировано 554 нарушения ПДД, начислено штрафов на сумму 497 тыс. рублей.
Наибольшее количество нарушений ПДД Загитовой:
— превышение скорости — 401 раз;
— несоблюдение требований знаков или разметки — 65;
— остановку или стоянку в неположенном месте — 18;
— запрещенный поворот налево или разворот — 14;
— движение по автобусной полосе — 14.