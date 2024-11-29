Источник: Алина Загитова около 200 раз нарушила ПДД в 2024 году

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в 2024 году нарушила Правила дорожного движения 197 раз. Об этом сообщает «Постньюс».

Загитова владеет двумя автомобилями. По информации источника, на Porsche Macan 2020 года выпуска с января по ноябрь 2024 года числится 175 штрафов, за рулём BMW X6 30d 2018-го за этот период она нарушила правила 22 раза. Все штрафы фигуристка уже оплатила.

Всего с марта 2019-го по ноябрь 2024-го на обоих транспортных средствах зарегистрировано 554 нарушения ПДД, начислено штрафов на сумму 497 тыс. рублей.

Наибольшее количество нарушений ПДД Загитовой:

— превышение скорости — 401 раз;

— несоблюдение требований знаков или разметки — 65;

— остановку или стоянку в неположенном месте — 18;

— запрещенный поворот налево или разворот — 14;

— движение по автобусной полосе — 14.