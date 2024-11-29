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«Стала более раскрепощённой». Туктамышева — об участии в «Ледниковом периоде»

«Стала более раскрепощённой». Туктамышева — об участии в «Ледниковом периоде»
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Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как она изменилась за время участия в шоу «Ледниковый период» в паре с актёром Артуром Сопельниковым.

«Могу сказать, что стала более раскрепощённой благодаря этому проекту и Артуру. И первая постановка, которая вывела меня из зоны комфорта, была посвящена чёрно-белому кино. Нужно было гипертрофированно показывать эмоции. А я не всегда могу себе это позволить. Обычно в спорте ты всё равно делаешь акцент на элементах и до конца передать образ трудно. Тем более — когда катаешься один, без партнёра.

А тут есть партнёр, и нельзя показать слишком большой контраст: если Артур будет отыгрывать максимально, а я где-то недодам эмоций, то это будет смотреться нелепо. Поэтому пришлось быстро включиться и тоже стараться соответствовать мастерству Артура. Хотя это невозможно, конечно», — сказала Туктамышева.

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