Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Туктамышева рассказала о номере для «Ледникового периода», посвящённом чёрно-белому кино

Туктамышева рассказала о номере для «Ледникового периода», посвящённом чёрно-белому кино
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о постановке для шоу «Ледниковый период», где она принимает участие в паре с актёром Артуром Сопельником.

«Конечно, это я предложила идею с немым кино, потому что обожаю показательный номер итальянских танцоров Анны Каппеллини и Луки Ланотте, в котором они тоже играют чёрно-белое кино. Я мечтала, что если окажусь в паре и будет тема про кино, то поставлю похожий номер.

Была очарована этим показательным, костюмами, образами, гримом. У нас получилось не так круто, как мне кажется, но я очень хотела воплотить в жизнь эффект немого кино — такой театральный, камерный, ламповый номер.

Пока не знаю, как это будет смотреться по телевизору. Я предложила эту идею — к счастью, никто не был против, всем тоже сразу понравилось, другие варианты даже не рассматривали. Надеюсь, если Анна и Лука увидят, им понравится.

Я чувствую, что появился положительный опыт. Приятно, что и Татьяна Тарасова оценивает мое перевоплощение», — сказала Туктамышева.

Материалы по теме
«Стала более раскрепощённой». Туктамышева — об участии в «Ледниковом периоде»
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android