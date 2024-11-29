Туктамышева рассказала о номере для «Ледникового периода», посвящённом чёрно-белому кино

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о постановке для шоу «Ледниковый период», где она принимает участие в паре с актёром Артуром Сопельником.

«Конечно, это я предложила идею с немым кино, потому что обожаю показательный номер итальянских танцоров Анны Каппеллини и Луки Ланотте, в котором они тоже играют чёрно-белое кино. Я мечтала, что если окажусь в паре и будет тема про кино, то поставлю похожий номер.

Была очарована этим показательным, костюмами, образами, гримом. У нас получилось не так круто, как мне кажется, но я очень хотела воплотить в жизнь эффект немого кино — такой театральный, камерный, ламповый номер.

Пока не знаю, как это будет смотреться по телевизору. Я предложила эту идею — к счастью, никто не был против, всем тоже сразу понравилось, другие варианты даже не рассматривали. Надеюсь, если Анна и Лука увидят, им понравится.

Я чувствую, что появился положительный опыт. Приятно, что и Татьяна Тарасова оценивает мое перевоплощение», — сказала Туктамышева.