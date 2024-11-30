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Туктамышева — о ритме жизни в Москве: жизнь поменялась, на себе ощутила этот штамп

Туктамышева — о ритме жизни в Москве: жизнь поменялась, на себе ощутила этот штамп
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Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как привыкала к ритму жизни в Москве.

«Я переехала на два месяца в Москву на своей машине. И сначала привыкала к движению в Москве, но быстро адаптировалась. Не знаю, что бы я делала здесь без машины.

Жизнь, само собой, поменялась. На себе ощутила этот штамп, что в Москве и в Петербурге абсолютно разный темп. Бывают дни, когда вообще не отдыхаешь, постоянно работаешь. В Москве бешеный ритм жизни: проекты, интервью, съёмки», — сказала Туктамышева.

Напомним, Елизавета Туктамышева принимает участие в шоу «Ледниковый период» в паре с актёром Артуром Сопельником.

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