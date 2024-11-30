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Елизавета Туктамышева: все говорили, что «Ледниковый период» — это тяжело

Елизавета Туктамышева: все говорили, что «Ледниковый период» — это тяжело
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Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о загруженности на шоу «Ледниковый период», где она выступает в паре с актёром Артуром Сопельниковым.

«Все говорили, что «Ледниковый период» — это тяжело: тренировки по три-четыре часа, а иногда и по шесть часов мы зависаем на катке: тренируемся, выбираем музыку, репетируем. В целом если бы был только этот проект и у меня, и у моего партнёра, то я бы сказала, что это сложно, но терпимо. Но когда добавляются другие шоу, проекты, то становится трудно.

Был период, когда постоянно выступала в шоу: сначала пять спектаклей «Кармен» за четыре дня, потом ещё пять выступлений с «Вечерами на хуторе» за три дня. И вот Артур [Сопельник] приезжал дополнительно на каток, где мы показывали «Кармен», и после двух шоу мы оставались там до часу ночи — репетировали номер, потому что времени оставалось очень мало.

После двух шоу в день у Татьяны Навки мы встречались в «Лужниках» и тоже доделывали номера. Это было тяжело: ты в два часа ночи приезжаешь домой, а на следующий день шоу в час дня — а ещё нужно раскататься, прийти в себя.

Но так как это очень интересно и мы хорошо общаемся, то нет дополнительной эмоциональной нагрузки. Мы помогаем друг другу, нам весело на льду вместе. И это помогает справиться с трудными периодами», — сказала Туктамышева.

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