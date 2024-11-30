«Попался парень, с которым комфортно». Туктамышева — о партнёре на «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева высказалась о работе с актёром Артуром Сопельниковым на шоу «Ледниковый период».

«Как я себе представляла «Ледниковый период», всё так и проходит. Знала, что будет сложно, надо будет подстраиваться, много кататься, где-то перебарывать себя. Всё так и есть.

И мне, наверное, повезло с тем, что попался парень, с которым мне комфортно. Мне кажется, не всегда так совпадает, и если тебе некомфортно с человеком, то шесть часов на льду с ним работать, наверное, не совсем легко.

У меня первый опыт получился хороший. Всё, что ожидала, всё в целом так и происходит. И это круто, потому что я ожидала новые эмоции, образы, хотела развивать себя, помогать партнёру. И пока то единственное, за что я переживала, и случилось.

У меня была проблема с плечом — иногда оно вылетает, и это безумно неприятно. К сожалению, один раз такое уже произошло во время тренировки, и только из-за этого были переживания. Но надеюсь, что больше подобного не повторится, буду ещё больше контролировать свои движения.

Мы даже не упали. Это просто было чрезмерно сильное натяжение, не проконтролировала его. Так что это была абсолютно моя вина, Артур вообще ни при чём.

Не стоит забывать, что проект довольно травмоопасный. Есть участники, которые получают мелкие травмы после падений. Мы серьёзно катаемся, доверяем своё здоровье непрофессионалу.

То есть «Ледниковый период» — это не только про то, как мы радостные кайфуем на льду. Это не только для души, все приходят в форму, подкачиваются. Мы много катаемся, у всех и мышцы болят, и повреждения бывают, да ещё и нервы постоянно — хоть это и не соревнования, присутствует драйв, хочется выступать как следует», — сказала Туктамышева.