«Решили, что хотим кататься в кайф». Туктамышева — о соперниках на «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира 2015 года фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, кого считает своими главными соперниками на шоу «Ледниковый период».

«Считаю всех участников нашими соперниками. Очевидного лидера нет, всё-таки это не профессиональный спорт, а телепроект. Не скажу, что мы катаемся лучше или хуже всех.

Но для нас главное — получать удовольствие от этого. Потому что предугадать, как оценят программу, невозможно. Может быть, нам она очень нравится, а судьям не зайдёт. Поэтому предсказать, как пойдёт проект дальше, нельзя.

Мы для себя решили, что хотим кататься в кайф. Собственно, как я живу, так и в этом проекте себя настраиваю. И в этом мы полностью совпадаем с Артуром», — сказала Туктамышева.