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Губерниев: Трусова не может быть лучшей спортсменкой. Россия — неспортивная страна

Губерниев: Трусова не может быть лучшей спортсменкой. Россия — неспортивная страна
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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты ежегодной премии «Лидеры эпохи». В номинации «Спортсмен года» победу одержала серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (в девичестве — Трусова).

«Трусова стала победителем в номинации «Спортсмен года»? Это ещё раз говорит о том, что Россия — неспортивная страна. Люди учреждают непонятные премии, неясно, кто голосует. Я огромный фанат Трусовой, но при всём уважении к ней она никак не может быть лучшей спортсменкой», — приводит слова Губерниева Sport24.

Трусову представили как «российскую фигуристку, серебряного призёра XXIV зимних Олимпийских игр, бронзового призёра чемпионата мира».

Отметим, что недавно стало известно об участии Трусовой в Кубке Первого канала среди юниоров, который пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве. Александра вместе со своей бывшей соперницей Анной Щербаковой будет работать с командами.

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