Канадский тренер признан виновным в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних

30-летний работник канадской федерации (Skate Canada) Мэтт Пауэр признан виновным в восьми сексуальных преступлениях в отношении двух несовершеннолетних жертв, которые были его ученицами. Отмечается, что это произошло в период с 2016 по 2020 год в Консепшен-Бей-Саут. Об этом сообщил CBC.ca.

Мэтта Пауэра отстранили в январе 2021 года. Мать одной из жертв сообщила полиции, что тренер отправлял её дочери откровенные сообщения с 14 лет. Вторая жертва рассказала, что с 14 до 16 лет у неё были сексуальные контакты с тренером. В приложении Snapchat Пауэр также просил спортсменку прислать материалы сексуального характера.

Пауэр отрицал все обвинения, когда он выступил в свою защиту в начале этого года, заявив, что использовал Snapchat для общения с подопечными, так как в то время все им пользовались. Он также предположил, что хотел, чтобы его фигуристы считали его крутым. Сейчас тренер заключён под стражу. Приговор станет известен в феврале.