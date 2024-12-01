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Алина Загитова выступила в «Лужниках» на церемонии открытия сезона фигурного катания

Алина Загитова выступила в «Лужниках» на церемонии открытия сезона фигурного катания
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила в «Лужниках» на церемонии открытия сезона фигурного катания. Открытие нового сезона прошло при поддержке Департамента спорта города Москвы. Фигуристка представила номер под песню Филиппа Киркорова «Снег» и провела мастер‑класс для посетителей.

Сегодня, 1 декабря, на других 10 катках Москвы выступили и другие хедлайнеры — Алексей Ягудин, Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Анна Погорилая, и тренеры — Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Напомним, в 2024 году Загитова презентовала собственное ледовое шоу под названием «Хранители времени». Впоследствии продюсер Яна Рудковская намекнула, что фигуристка допустила много заимствований из их шоу с Евгением Плющенко.

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